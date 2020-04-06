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Врио главы Камчатки объяснил отказ самоизолироваться после прилета из Москвы

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Прилетевший накануне из Москвы на Камчатку врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов объяснил, почему он не находится на самоизоляции, как все прибывающие на полуостров из других регионов.

"Я находился на очень строгом режиме самоизоляции в Москве. Это было связано со встречами с руководством страны, которые у меня проходили на прошлой неделе. Везде анализы сдавал регулярно <...> Я один из самых протестированных людей в стране", - сказал Солодов журналистам по видеоконференцсвязи.

По словам врио губернатора, на Камчатку он летел в не заполненном пассажирами салоне самолета на большом расстоянии от других людей и в медицинской маске.

Солодов заверил, что продолжает работать с соблюдением всех требований социального дистанцирования.

В Камчатском края с 1 апреля введен режим самоизоляции. Жителям края разрешено выходить из своих квартир и домов только в случае крайней необходимости. А граждане, прибывающие на полуостров из других стран и российских регионов, обязаны полностью самоизолироваться на две недели.

Камчатка Камчатский край

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