Церемония представления врио губернатора Камчатки прошла по видеосвязи

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Торжественная церемония представления временно исполняющего обязанности губернатора Камчатского края Владимира Солодова членам правительства региона прошла во вторник в режиме видеоконференцсвязи. Десятиминутная церемония транслировалась на Youtube.

Представил Солодова по видеоконференцсвязи вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он зачитал указ президента о назначении Солодова врио губернатора Камчатки.

"Вы начинаете работу в непростой и для страны, и для региона момент. Надо приложить все усилия для того, чтобы сдержать распространение болезни, чтобы своевременно оказывать помощь нуждающимся", - сказал Трутнев, обращаясь к Солодову.

Вице-премьер также дал Солодову первые поручения по сдерживанию распространения коронавируса в регионе. "Все меры, которые возможно принять на уровне края, должны быть приняты. Помогайте людям. На Камчатке должен работать единый центр обращений. Должны быть готовы больницы. Должны проводиться тестирования в необходимых случаях", - подчеркнул Трутнев.

Он также напомнил, что президент дал губернаторам полномочия по управлению ситуацией в регионах, включая при необходимости остановку предприятий, а также пообещал новому главе региона поддержку со стороны полпредства. "Там, где нужна помощь, своевременно нас информируйте. Мы постоянно на связи", - сказал Трутнев.

"Регион замечательный, очень красивый. Надо сделать так, чтобы людям здесь было хорошо. Давайте вместе думать, как быстрее развивать Камчатку, реализовывать новые проекты", - добавил вице-премьер.

Солодов, в свою очередь, поблагодарил президента РФ за оказанное доверие. "Я приложу все силы для того, чтобы его оправдать, заслужить одобрение и поддержку жителей Камчатского края", - сказал врио губернатора.

В свою очередь, экс-губернатор Камчатского края Владимир Илюхин поблагодарил всех "за совместную многолетнюю насыщенную работу", а своему преемнику пожелал удачи и успехов в работе. "Берегите Камчатку", - сказал Илюхин, обращаясь к Солодову.

Кроме Илюхина и Солодова в кабинете, откуда шла трансляция, присутствовали восемь членов камчатского правительства. Некоторые - в медицинских масках.

3 апреля президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края Владимира Солодова. Тем же указом президент принял отставку прежнего губернатора региона Владимира Илюхина по его собственному желанию.

Как сообщалось, в Камчатском края с 1 апреля введен режим самоизоляции. Жителям края разрешено выходить из своих квартир и домов только в случае крайней необходимости.