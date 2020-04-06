Правительство РФ разрешило в случае ЧС использовать лекарства не по инструкции

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Правительство России установило, что больницы в период чрезвычайной ситуации могут назначать лекарства не по инструкции, чтобы изучить их эффективность.

Об этом говорится в постановлении кабмина от 3 апреля, опубликованном на сайте кабинета министров в понедельник. Право на такое применение дается только больницам, которые оказывают медицинскую помощь в условиях ЧС.

При этом решение о применении препарата не по инструкции должно приниматься врачебной комиссией или консилиумом врачей, оформляться протоколом и заноситься в медицинскую документацию пациента. После этого больница должна уведомить об этом Минздрав и Росздравнадзор, а после окончания применения препарата - представить отчет.

Изучение эффективности применения лекарственного препарата разрешается в соответствии с протоколом научного исследования, который должен утвердить "независимый этический комитет" больницы. В протокол допускается включать "совершеннолетних пациентов или здоровых добровольцев", говорится в документе.

Итоги исследования можно положить в основу клинических рекомендаций, также они могут послужить основанием для внесения изменений в инструкцию к препарату.