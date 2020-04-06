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У сотрудника рязанской колонии, где сидит Никита Белых, нашли коронавирус

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - В исправительной колонии №5 в Рязанской области у одного из сотрудников выявлена коронавирусная инфекция. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба УФСИН России по региону.

"У заболевшего сотрудника течение болезни проходит в легкой форме. Он и члены его семьи находятся в условиях самоизоляции и в госпитализации не нуждаются", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что эпидемиологическая обстановка в колонии стабильная, проводятся все необходимые санитарно-профилактические мероприятия.

В ИК-5 в селе Клекотки Рязанской области в настоящее время, в частности, отбывает наказание бывший губернатор Кировской области Никита Белых, осужденный за коррупцию.

"В колонии введены режимно-ограничительные мероприятия. Прекращен прием осужденных и перевод их в другие учреждения УИС, приостановлены длительные и краткосрочные свидания, а также прием посылок и передач", - отмечает пресс-служба.

У лиц, которые находились в контакте с заболевшим сотрудником, взяты необходимые анализы. Также тесты на COVID-19 взяты у всех осужденных с признаками ОРВИ. Все результаты отрицательные.

В связи с заболеванием сотрудника колонии назначена служебная проверка.

Рязанская область ФСИН ИК-5 коронавирус

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