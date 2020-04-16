В саратовской тюрьме ввели карантин из-за двух сотрудников с симптомами COVID-19

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В тюрьме в Саратовской области у двух сотрудников выявили симптомы коронавирусной инфекции, в тюрьме ввели карантин, сообщила пресс-секретарь регионального управления ФСИН Юлия Пенькова.

По ее словам, у всех, кто контактировал с этими сотрудниками, взяли анализы, их обследовали и отправили на самоизоляцию.

На 16 апреля, по данным УФСИН, среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, находящихся в учреждениях уголовно- исправительной системы региона, не выявлено ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Саратовской области пока подтверждено 70 случаев заражения COVID-19.