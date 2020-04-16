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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:32Заразились
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В саратовской тюрьме ввели карантин из-за двух сотрудников с симптомами COVID-19

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В тюрьме в Саратовской области у двух сотрудников выявили симптомы коронавирусной инфекции, в тюрьме ввели карантин, сообщила пресс-секретарь регионального управления ФСИН Юлия Пенькова.

Пандемия коронавируса

По ее словам, у всех, кто контактировал с этими сотрудниками, взяли анализы, их обследовали и отправили на самоизоляцию.

На 16 апреля, по данным УФСИН, среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, находящихся в учреждениях уголовно- исправительной системы региона, не выявлено ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Саратовской области пока подтверждено 70 случаев заражения COVID-19.

Саратовская область ФСИН коронавирус

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