Для россиян в условиях пандемии создали систему "дежурных нотариальных контор"

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Нотариат России ввел систему "дежурных нотариальных контор" и "горячих линий" в условиях борьбы с угрозой распространения коронавируса, сообщили в пресс-службе министерства юстиции.

Как говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в понедельник в "Интерфакс", такая система создана для граждан, которым срочно понадобятся услуги нотариуса.

В Минюсте отметили, что информация по работе указанных нотариальных контор размещена на официальных сайтах нотариальных палат регионов в интернете.

Кроме того, с учетом социальной значимости квалифицированной помощи гражданам на период действия связанных с пандемией ограничений Федеральная нотариальная палата создала линию правовой помощи по вопроса нотариальной деятельности, говорится в пресс-релизе.

В нем отмечается, что по телефону "горячей линии" гражданам оперативно разъяснят вопросы совершения нотариальных действий, а также предоставят справочную информацию, например, режим работы и адрес ближайшей "дежурной нотариальной конторы".

Телефон "горячей линии" Федеральной нотариальной палаты: 8-800-250-01-33 (звонок по территории России бесплатный), добавили в ведомстве.