В Петербурге к охране обсерватора для нарушителей самоизоляции привлекли ОМОН

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники Росгвардии привлечены в Петербурге для охраны правопорядка на территории обсерватора в пансионате "Заря", оборудованного для нарушителей режима самоизоляции.

Как сообщил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" помощник начальника городского управления ведомства Алексей Данке, сотрудники ОМОНа круглосуточно находятся возле пансионата.

Он отметил, что в условиях распространения коронавируса росгвардейцы продолжают выполнять свои обязанности в полном объеме.

Часть сотрудников Росгвардии, в основном женщины, по возможности переведены на удаленную работу. Приостановлен личный прием граждан в подразделениях лицензионно-разрешительной работы и вневедомственной охраны, вопросы с документами можно решить через портал госуслуг.