В Петербурге нашли 50 нарушителей запрета на посещение парков

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов Петербурга за минувшие сутки выявили 50 нарушителей постановления Смольного об ограничениях из-за COVID-19, сообщил городской комитет по вопросам законности в среду.

Больше всего нарушений – девятнадцать – выявили в Петродворцовом районе. Граждане посещали детские и спортивные площадки, парки и скверы.

Нарушителям вменяется невыполнение правил поведения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации (статья 20.6.1 КоАП РФ).

За нарушение этой статьи грозит штраф для физических лиц до 30 тысяч рублей; для должностных лиц – до 50 тысяч рублей; для юридических лиц – до 300 тысяч рублей. Решение о наказании примет суд.

В среду Ленинский районный суд Петербурга уже зарегистрировал четыре материала о гулявших по паркам в условиях запрета из-за коронавируса. До этого в городе не наказывали за нарушение запрета на прогулки.

Запрет на посещение парков, скверов, детских и спортивных площадок и других общественных мест действует в Петербурге до конца апреля.