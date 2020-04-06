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Экологи предупредили о риске исчезновения тиманской популяции северного оленя

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Тиманской популяции дикого северного оленя, которая обитает в западной части Ненецкого автономного округа (НАО), Мезенском районе Архангельской области и Усть-Цилемском районе Республики Коми, угрожают браконьеры. Как предупреждает Баренц-отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF), численность этой популяции уже значительно снизилась.

К такому выводу пришли экологи после зимнего учета оленя на пробных площадях в бассейнах рек Ома и Сула в западной части НАО, который провели ученые Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики РАН (ФИЦКИА РАН) и Института биологии Коми научного центра Уральского отделения РАН при помощи местных проводников.

Общая численность тиманской популяции в конце 1970 - начале 1980 годов составляла порядка 12-15 тыс. голов. По предварительным оценкам, в настоящее время численность снизилась до 1,5 тыс. голов. В НАО в 2010 году насчитывалось порядка 4,5-5 тыс. оленей данной популяции, в настоящее время - не более 500.

За время работы в западной части НАО ученые прошли более 1 тыс. км на снегоходах и обследовали порядка 500 тыс. га. Им удалось найти следы обитания и взять пробы для генетических исследований 14 особей, но встретить вживую только одну самку с сеголеткой. Еще на одном болоте ученые нашли останки шести оленей, убитых браконьерами.

Главной причиной сокращения численности тиманской популяции в НАО экологи называют браконьерство. Крайние районы распространения дикого северного оленя находятся в 300 км от Нарьян-Мара, где базируются государственные инспекторы.

"Причем охотники - это не только жители местных сел. По словам опрошенных, они приезжают и из Нарьян-Мара, и даже из других регионов", - сказал заведующий лабораторией биоресурсов и этнографии ФИЦКИА РАН Владимир Ануфриев.

НАО

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