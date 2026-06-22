В Коми создали оленеводческий агрохолдинг

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Власти Коми провели реорганизацию оленеводческих хозяйств в Инте, объединив их в региональный агрохолдинг, сообщает пресс-служба республиканского Министерства сельского хозяйства и торговли.

"На базе активов Инты завершена реорганизация оленеводческой отрасли республики: ООО "Агрокомплекс "Инта Приполярная", ООО "Петруньское" и ООО "Абезь" присоединены к резиденту Арктической зоны ООО "Интинское", - говорится в сообщении.

Это позволит более рационально производить затраты, увеличить доходную базу и воспользоваться преференциями для арктических резидентов, считают чиновники

Сейчас во вновь образованных филиалах "Интинского" насчитывается более 17,76 тысячи голов оленей: в "Абези" - 3,87 тысячи в "Петруньском" - 4,17 тысячи, в "Инте Приполярной" - 9,72 тысячи.

Всего в Коми насчитывается около 73 тысяч голов северных оленей, из них почти 68% содержится в сельскохозяйственных организациях. Развитие оленеводства остается одним из приоритетных направлений аграрной политики региона и важной частью сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера.