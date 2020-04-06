Полиция задержала бывшего вице-губернатора Тамбовской области

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Тамбовская полиция задержала бывшего вице-губернатора области Сергея Иванова в рамках расследования уголовного дела, сообщил "Интерфаксу пресс-секретарь областного УМВД Алексей Жданов.

По его словам, задержание прошло в рамках расследования прошлых дел о мошенничестве. Об обстоятельствах задержания пока ничего не сообщается.

Осенью 2019 года в кабинете Иванова прошли обыски, тогда их связали с совершением мошеннических действий, направленных на хищение имущества комплекса "Рассказовский рынок", который был государственной собственностью.

17 марта глава администрации Тамбовской области Александр Никитин освободил Иванова от должности заместителя главы администрации региона в связи с отставкой по собственному желанию.

Иванов курировал сферы сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, ветеринарии, лесных отношений, охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира, экологии, охраны окружающей природной среды, природопользования.

Его должны были рекомендовать на должность руководителя Агропромышленного союза Тамбовской области.