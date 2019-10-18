В кабинете тамбовского вице-губернатора прошли обыски

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Обыски в пятницу провели в кабинете заместителя главы администрации Тамбовской области Сергея Иванова, курирующего сельское хозяйство, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

37-летний Сергей Иванов был назначен на должность замглавы администрации Тамбовской области 30 сентября 2015 года. До этого работал директором ОАО "Токаревская птицефабрика".

Ранее сообщалось, что в среду, 16 октября, был задержан заместитель главы администрации Тамбовской области Глеб Чулков по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Тогда пресс-служба областного УМВД сообщила, что чиновник подозревается в хищении имущества комплекса "Рассказовский рынок", являющегося государственной собственностью. Постановлением Ленинского суда Чулков был отправлен под домашний арест.