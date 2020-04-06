В Курской области девочки-подростки пытались убить своих опекунов и их четырех детей

Фото: Андрей Махонин/Ведомости/ТАСС

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Уголовное дело о покушении на убийство шести человек возбуждено в Курской области в отношении двух девочек-подростков, сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления СКР.

Девушки, которым было 15 и 17 лет, жили в доме в селе Старое Роговое вместе со своими опекунами, родными детьми опекунов 2013 и 2014 годов рождения, а также находящимися под их опекой детьми 2010 и 2013 годов рождения.

По версии следствия, 17-летняя девочка из-за личной неприязни решила убить всю семью, предложив 15-летней присоединиться к преступлению. Ночью 3 апреля, когда вся семья уснула, девочки открыли вентили газовой плиты на кухне, закрыли двери и ушли из дома. Опекун вовремя почувствовал запах газа и отключил его.

Дело квалифицировано по статье УК РФ о покушении на убийство нескольких человек, малолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Старшая подозреваемая арестована, младшая находится под подпиской о невыезде.