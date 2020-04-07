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Девочка-подросток, пытавшаяся убить приемную семью, посещала деструктивные сайты

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Девочки 17 и 16 лет из Курской области, пытавшиеся убить приемных родителей и четырех детей, не сталкивались в этой семье с жестоким обращением, сообщила "Интерфаксу" уполномоченный по правам ребенка в регионе Наталья Листопадова.

"Многодетная семья характеризуется положительно, никогда никаких проблем не возникало. Конфликтов в семье и жестокого обращения с детьми не было. По предварительной информации второй девочки, ее старшая сестра посещала деструктивные сайты в интернете", - сказала омбудсмен.

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По ее словам, 17-летнюю девочку взяли в семью год назад. До этого она училась в колледже в Старом Осколе (Белгородская область), а в последние недели была дома. 16-летняя девочка, которая также подозревается в попытке убийства своей семьи, имеет ограниченные возможности здоровья.

Детский омбудсмен отметила, что приехать и лично пообщаться с семьей она не может из-за эпидемиологической ситуации, но дело находится на контроле в аппарате уполномоченного.

Как сообщалось накануне, уголовное дело о покушении на убийство шести человек возбуждено в Курской области в отношении двух девочек-подростков 17 и 15 лет.

По данным регионального следствия, девочки жили в доме в селе Старое Роговое вместе со своими опекунами, родными детьми опекунов 2013 и 2014 г.р., а также находящимися под их опекой детьми 2010 и 2013 годов рождения. Как считает следствие, 17-летняя девочка из-за личной неприязни решила убить всю семью и предложила 15-летней присоединиться к преступлению. Ночью 3 апреля, когда все уснули, они открыли газовые вентили на кухне, закрыли двери и ушли из дома. Однако опекун почувствовал запах газа и отключил его.

Сейчас 17-летняя девочка заключена под стражу, младшая подозреваемая - под подпиской о невыезде.

Курская область

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