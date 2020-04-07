Второй пациент с коронавирусом умер в Приморском крае

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Второй пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Приморском крае, сообщается в телеграм-канале правительства региона.

"Второй пациент с коронавирусом умер в Приморье. Им оказался 62-летний житель города Арсеньев, который вернулся в середине марта из Египта", - сказано в сообщении.

Уточняется, что из Египта мужчина вернулся 18 марта и сразу был помещен под наблюдение специалистов в инфекционный госпиталь, как гражданин, прибывший из неблагополучной по распространению COVID-19 страны.

"Все дни, до 26 марта включительно, тест на наличие вируса у погибшего давал отрицательный результат. Однако 27 марта диагноз подтвердился, течение болезни усугубилось пневмонией. Усиленная тактика лечения и все реанимационные мероприятия, до последнего проводимые врачами госпиталя, оказались бессильными", - говорится в сообщении.

В Приморском крае зафиксированы восемь случаев заражения коронавирусом, два пациента выписаны. Первый заразившийся умер 3 апреля.