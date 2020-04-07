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Власти Приморского края ввели смс-пропуска

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В Приморском крае, где введен режим полной самоизоляции из-за коронавируса, со вторника, 7 апреля, начнет действовать система пропусков, сообщила пресс-служба правительства региона.

"С 7 апреля в Приморском крае начнет действовать система пропусков для тех жителей, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно. Пропуск - это смс, подтверждающая право передвигаться по городу для исполнения профессиональных обязанностей", - говорится в сообщении.

Если во время режима самоизоляции гражданина остановят на улице сотрудники правоохранительных органов, ему потребуется предъявить: паспорт, смс-пропуск от регионального портала государственных услуг и справку с места работы.

Появление на улице без пропуска будет рассматриваться как нарушение самоизоляции.

Пропуск получат врачи, фармацевты, сотрудники служб жизнеобеспечения, спасатели и сотрудники других предприятий и организаций, которые работают в "нерабочий месяц", введенный руководством страны. Перечень сейчас формируется на основании списков, представляемых профильными департаментами, агентствами и министерствами края.

"Эта мера призвана повысить эффективность мероприятий по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции", - отмечается в сообщении.

Законодательное собрание Приморского края на внеочередном заседании в минувший понедельник приняло изменения в региональное законодательство об административных правонарушениях. Штрафы за нарушение правил полной самоизоляции в период борьбы с распространением коронавируса в Приморье составят от 3 тыс. руб.

Как сообщалось, в Приморском крае введен режим полной самоизоляции. Выходить из дома жители могут в случае крайней необходимости или на работу, если деятельность предприятий не приостановлена.

В крае восемь случаев заражения коронавирусом, двое выписаны из больницы, один человек умер.

Приморье коронавирус COVID-19

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