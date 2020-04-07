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АКОРТ сообщила о резком падении покупательского трафика в супермаркетах

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщила о резком падении покупательского трафика в гипермаркетах, супермаркетах, а также магазинах "у дома" по сравнению с пиковыми значениями марта; при этом у сетей, по данным АКОРТ, начинает замедляться рост среднего чека.

"Мы сейчас наблюдаем такую картину: трафик устойчиво падает в последние дни, в последнюю неделю, в зависимости от формата - если это магазин "у дома", то на 20-30%, 25% в среднем, причем динамика неравная по регионам", - сказал журналистам председатель президиума АКОРТ Сергей Беляков.

В магазинах в регионах трафик падает сильнее. По мнению Белякова, это связано с покупательской способностью граждан и другой моделью потребительского поведения.

"При этом основной удар, конечно, пришелся на крупные форматы - гипермаркеты и супермаркеты. Там падение трафика составляет порядка 50%, от 40% до 60%", - сказал глава АКОРТ.

"При этом пока наблюдается рост среднего чека: граждане ходят (в магазины) меньше, покупают чуть больше. Но тоже рост среднего чека замедляется", - отметил он.

"Очень простая и неприятная тенденция для ритейла"

"Это для ритейла означает очень простую и неприятную тенденцию, условно можно так назвать: "две-три хороших недели - плохой год". Это к тому, чтобы не было ощущения, что период ажиотажного спроса сформировал "жирок" у сетей, позволил им заработать - и вот они за счет этого пикового периода <...> потом финансируют свою текущую деятельность. Это не так", - подчеркнул Беляков.

По словам главы президиума АКОРТ, ритейлеры "сильно вложились в увеличение объема закупки, сильно вложились в увеличение персонала, сильно вложились в логистические услуги". "И эти расходы, конечно, никогда не окупятся", - заявил Беляков.

Он прогнозирует "резкий и быстрый" спад не только трафика,но и выручки непродовольственного и продовольственного ритейла.

АКОРТ объединяет крупнейших ритейлеров, работающих в России, в том числе X5 Retail Group, "Магнит", "Ленту", "Ашан", Metro, "Детский мир", "М.Видео-Эльдорадо".

Хроника 27 января – 07 апреля 2020 годаЭкономический кризис
АКОРТ Сергей Беляков

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