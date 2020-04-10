Х5 предложил поставщикам обнулить наценку на социально значимые продукты

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Ритейлер X5 Retail Group (сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") предложил поставщикам обнулить их наценку на часть социально значимых товаров. Об этом говорится в письме коммерческого директор группы Виталия Валькова исполнительному директору "Роспродсоюза" Дмитрию Вострикову (копия есть у "Интерфакса").

Предложение адресовано всем участникам ассоциации. Их призвали "выделить в своем ассортименте социально значимых товар в нижней ценовой категории, оптовая цена на который будет формироваться без коммерческой производственной наценки, по себестоимости производства товара".

27 крупнейших компаний, входящих в "Руспродсоюз", уже уведомили Х5 с уведомлениями о повышении цен, напомнил Вальков. Это производители круп, муки, хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий, консервов, масла, майонеза, сыра, поставщики рыбы и вина. В среднем они собираются поднять цены на 5-15%, но также есть уведомления о намерении повысить отпускные цены на 20% и 25%, говорится в письме. Представитель ритейлера уточнил, что поставщики уведомили о росте цен от 10-15% на мясные консервы и макароны до 50% - на рис и подсолнечное масло.

Х5 готова решать возникающие трудности совместно с поставщиками, в том числе и при росте закупочных цен из-за повышения курсов валют. "Мы понимаем объективность такого роста. Однако, принимая повышение цены поставки, мы вынуждены транслировать это повышение на полку магазина. Поэтому, осознавая свою ответственность перед покупателями, мы стремимся максимально тщательно оценить объективность каждого такого повышения", - предупредил Вальков.

Поэтому сети обоснованно требуют указать причину роста себестоимости производства и детальное влияние тех или иных факторов на структуру отпускной цены, добавил он.

Учитывая давление экономических факторов на покупательскую способность населения, "мы предлагаем совместно предпринять усилия по сдерживанию той продуктовой инфляции в апреле-мае, которая неизбежно возникнет, если мы примем все повышения цен в заявленных размерах", сообщается в письме.

Компания также напомнила, что с 25 марта она на время обнулила торговую наценку на часть социально значимых товаров. Также поступил "Магнит", позднее - Metro. В Х5 обнулили наценку на тушенку, картошку, макароны, подсолнечное масло, геркулес, молоко, батоны, черный чай, их продают по закупочной цене.

"Расходы на их транспортировку, работу персонала, коммунальные расходы и т.п. осуществляются за счет торговых сетей. Это позволило сдержать рост цен в рознице и даже снизить их на некоторые позиции. Например, батон подешевел на 16% при стабильной закупочной цене. Розничные цены на макароны и молоко выросли на 0,7% и 0,3% при росте закупочных цен на 9,7% и 7,2% соответственно", - сказал предствитель сети.

Он добавил, что понимает, что у поставщиков есть объективные причины поднимать цены. Сети готовы принимать такие решения, если они обоснованны. "Но поскольку мы оцениваем товар с позиции покупателей, мы, конечно, не можем принять все заявленные повышения и транслировать их на полку. Поэтому с каждым поставщиком мы проводим переговоры и просим обосновывать повышение, показывать структуру факторов, которые повлияли на рост себестоимости", - сказал представитель Х5.

По его словам, Х5 старается сдерживать рост розничных цен, в том числе за счет собственной маржи. Например, за последние две недели поставщики муки увеличили отпускные цены на 12,4%, при этом на полке "Пятерочки" цена выросла на 0,6%. Рис и перловая крупа подорожали в закупке на 21,6% и 11,2%, в "Пятерочке" - на 1,3% и 0,1%. За неделю с 1 по 8 апреля в магазинах торговой сети стоимость яблок осталась неизменной, тогда как закупочная цена за этот же период выросла на 7,1%, а соль и сливочное масло в рознице подешевели на 1,6% и 1,4% при росте себестоимости на 7% и 0,7% соответственно.

ФАС ранее сообщила, что обнуление ритейлерами наценки на социально значимые товары не нарушает требования законов о торговле и о защите конкуренции. Служба также пообещала проверить поставщиков, заявивших о повышении цен для торговых сетей на 5-20% на такие товары как кофе, чай, специи, консервы, макароны, хлебобулочные изделия, рыба. Служба также напомнила исполнительному директору "Руспродсоюза" о недопустимости таких публичных высказываний.

9 апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным раскритиковал крупнейшие торговые сети за наценки. По его данным, "Пятерочка", "Лента", "Магнит" закупают огурцы по 27,5 рубля за килограмм, а продают за 149,9 рубля. Также спикер отметил резкий рост цен на лимоны и двадцатикратный - на имбирь.

По словам генерального директора ТД "Мое лето" Вагифа Бикулова, сейчас закупочная цена на огурцы колеблется от 20 до 50 рублей за килограмм, а цена на полках в магазинах достигает 200 рублей. "В России сложился перекос в отношениях производителей тепличных овощей и предприятий розничной торговли в пользу сетей", - заявил он "Интерфаксу".

По словам представителя Х5, в "Пятерочке" в настоящий момент нет огурцов по цене 149,9 рубля за килограмм. В сети представлено 12 разных видов огурцов, цена которых на полке существенно отличается: от длинноплодных, которые продаются поштучно 36,44 рубля за штуку, до премиальных корнишонов по 148,95 рубля за упаковку 300 г. "Ни о какой наценке в 300% речи быть не может. Розничная цена снижается вслед на закупочной, а иногда даже быстрее. Например, длинные огурцы, продающиеся поштучно, за последнюю неделю в закупке подешевели на 18%, а на полке "Пятерочке" - на 25%, за последние две недели - на 28% и 35% соответственно", - заявил представитель Х5.

Огурцы - товар с ярко выраженной сезонностью, цена на который зависит от предложения, добавил он.

В Ассоциации компаний розничной торговли, в которую входят крупнейшие ритейлеры, в пятницу напомнили, что установление наценки на всех этапах производства продуктов питания (от сырья до розницы) - это "экономически необходимое условие нормальной деятельности компаний по производству и продажи товаров".

Размер этой наценки неравномерен, от нулевой или отрицательной для самых дешевых товаров до высокой на продукцию премиального сегмента. В одной и той же категории, например, растительного масла, существуют десятки товаров разных производителей и ценовых категорий, торговая наценка на которые в разных сетях может быть от 1% до 80%, при этом более высокая наценка на дорогие виды продукции компенсирует торговые затраты на более дешевые.

АКОРТ предостерегла власти от "резких и упрощенных механизмов регулирования наценки" на всех этапах производства продуктов питания. "Установление предельной наценки конкретного товара ниже себестоимости его производства или продажи - гарантия быстрого дефицита этого товара", - предупредила организация.