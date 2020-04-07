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Глава ФМБА заявила, что до пика эпидемии COVID-19 в России осталось 10-14 дней

Спад распространения коронавируса в РФ ожидается в июне, прогнозирует Вероника Скворцова

Глава ФМБА заявила, что до пика эпидемии COVID-19 в России осталось 10-14 дней
Глава ФМБА Вероника Скворцова
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Спад распространения коронавирусной инфекции ожидается в июне, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

"Если мы будем увеличивать объемы тестирований, то, по данным лучших групп прогнозирования, состоящих из математиков и биологов, нам где-то 10-14 дней до выхода на плато с этой инфекцией, после этого мы продержимся некоторое время и пойдем в обратную сторону - то есть фактически процесс, как правило, напоминает синусоиду", - отметила Скворцова.

По ее словам, для спада понадобится столько же времени, сколько нарастала пандемия.

"На плато мы будем до первой декады июня - до середины июня предположительно. В том случае, если у нас не изменится сценарий развития процесса", - добавила она.

Скворцова подчеркнула, что России удалось избежать резкого роста заболеваемости. "Пока эпидемический процесс в РФ развивается по одному из самых благоприятных сценариев. Во многом это связано с тем, что мы уже опирались на опыт других стран, допущенные ими ошибки", - отметила глава ФМБА.

По ее словам, были приняты "широкомасштабные, беспрецедентные для нашей страны" меры, в частности, жесткий карантин, и это привело к тому, что распространение вируса удалось ограничить.

Ранее во вторник оперативный штаб сообщил, что число заболевших коронавирусом в России за сутки составило 1154, за весь период зарегистрировано 7497, всего умерли 58 человек, выздоровели - 494.

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ФМБА Вероника Скворцова коронавирус

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