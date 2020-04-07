ФМБА назвало сроки начала клинических испытаний российской вакцины от COVID-19

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова считает, что клинические исследования вакцины от коронавируса, которую разрабатывает Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток, начнутся в конце года.

"Мы надеемся, что к такой регламентированной доклинике мы подойдем где-то в середине июня, во всех случаях до конца года мы в самом лучшем варианте выйдем на первую стадию клинических исследований", - сказала Скворцова в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

4 апреля вакцина от коронавируса, которую разрабатывает институт, была включена в список наиболее приоритетных вакцин Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). "Данная вакцина разрабатывается на базе уже хорошо зарекомендовавшей себя технологической платформы. У нас уже есть уже несколько образцов, они доказали свою специфичную иммуногенность", - сообщила Скворцова.

На текущий момент Санкт-Петербургский институт завершил испытания на хомяках. Доказана способность кандидатных вакцин формировать специфический иммунный ответ на COVID-19.

Скворцова также рассказала, что ФМБА разработало чипы, позволяющие за 15-20 минут определять наличие коронавируса. По ее словам, эти чипы будут уже в эту пятницу, 10 апреля, демонстрировать на производственном объекте ФМБА в подмосковном Одинцово.

По ее словам, данные приборы основаны на изотермической амплификации (метод диагностики), которая не требует применения в разных фазах разных температур.

"Это изотерма, и при одной и той же температуре, около 60 градусов, можно провести в ускоренном режиме выявление вируса", - пояснила Скворцова.