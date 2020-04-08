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Минсельхоз РФ предложил привлечь студентов и заключенных к посевной и сбору урожая

Минсельхоз РФ предложил привлечь студентов и заключенных к посевной и сбору урожая
Фото: Евгений Курсков/ТАСС

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ может привлечь студентов аграрных вузов и заключенных к посевной и уборочной кампаниям в связи с ограничениями на въезд в Россию иностранных граждан.

Всего, по оценке ведомства, в посевной и уборочной кампаниях могут быть задействованы около 11 тысяч студентов. Для учащихся предусмотрена возможность трудоустройства на предприятиях, что поможет им легче определиться с дальнейшим местом работы.

Привлечение к работам осужденных Минсельхоз вместе с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) рассмотрит при условии обеспечения их надлежащей охраны и изоляции. Работа по уборке урожая также может быть предоставлена тем осужденным, у которых лишение свободы было заменено на исправительные работы.

По оценке Минсельхоза, общая дополнительная потребность отечественной сельскохозяйственной отрасли в рабочей силе составляет около 23 тысяч человек на весь период сезонных работ. В первую очередь, дефицит работников будет восполнен за счет взаимодействия министерства с региональными службами занятости: Минсельхоз планирует стимулировать трудоустройство на аграрных предприятиях работников, высвобождающихся в других сферах экономики.

При изменении эпидемиологической обстановки в стране Минсельхоз инициирует вопрос привлечения иностранных граждан к работе в отрасли.

Минсельхоз РФ

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