Минсельхоз увидел потенциал трудоустройства до 250 тыс. человек в аграрном секторе

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Сельское хозяйство РФ в перспективе может обеспечить работой дополнительно 200-250 тысяч человек. Об этом сообщил первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов в ходе онлайн-конференции в четверг.

"Только на производстве овощей открытого грунта в этом году дополнительно потребуется не менее 20 тысяч человек", - сказал он.

По его словам, ряд регионов, в частности Астраханская и Волгоградская области, уже заявили о дефиците трудовых ресурсов при производстве овощей открытого грунта ранних сортов. "С учетом сложившейся ситуации мы постараемся мобилизовать трудовые ресурсы для участия в этом производстве, и некоторые мероприятия уже реализованы", - сказал он.

Хатуов отметил, что одной из мер покрытия этого дефицита будет организация практики студентов аграрных вузов на полях. "Эту практику все готовы поддержать, мы не видим здесь особых проблем", - сказал он, добавив, что туда, где возникнет особая необходимость, будут привлекаться трудовые ресурсы из других регионов.

По словам Хатуова, производство овощей открытого грунта в РФ достаточно стабильно, в прошлом году было выращено 5,5 млн тонн. Кроме того, произведено 7,5 млн тонн картофеля. Речь идет об организованном секторе - сельхозорганизациях и фермерах. В этом году производство овощей открытого грунта может увеличиться на Дальнем Востоке и в Сибири. Кроме того, надо учитывать и приусадебные хозяйства граждан, добавил он.

"В целом точные цифры (по дополнительным рабочим местам - ИФ) сейчас трудно назвать. Но если говорить о перспективе, то эта цифра может выходить за 200-250 тыс. человек", - сказал первый замминистра сельского хозяйства.

Отрасль будет развиваться, и количество мест в организованном секторе будет расти, отметил он.