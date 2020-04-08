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Эксперт предрек потерю работы 20-25 млн россиян в случае продления режима самоизоляции

Основатель сервиса Superjob.ru также считает, что малый бизнес к концу апреля "умрет" на 80% из-за введенных ограничений

Эксперт предрек потерю работы 20-25 млн россиян в случае продления режима самоизоляции
Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство "Москва"

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Продолжение практики самоизоляции в РФ несет огромные риски для российского рынка труда, и, в частности, для занятости в сфере малого предпринимательства, считает основатель сервиса Superjob.ru, эксперт по рынку труда Алексей Захаров.

Экономический кризис

"Если мы сейчас прекратим режим самоизоляции, то половина безработных найдет работу достаточно быстро, а вторая воловина будет искать продолжительное время. Если эти меры затянутся, и мы уйдем (в режиме самоизоляции - ИФ) на майские праздники, или вообще до конца июня, то 20-25 млн человек у нас окажутся без работы", - сказал Захаров, комментарий которого поступил в среду в "Интерфакс".

Эксперт считает, что практика массового перехода в режим удаленной работы также несет определенные риски для рынка труда. Меры, которые предпринимаются, он считает "неподготовленными и совершенно не просчитанными экономически". По его оценке, данные о значительном росте заявок на вакансии по рабочим местам по удаленному графику являются информацией для размышления.

"На Superjob.ru количество таких заявок выросло в три раза, но ничего не изменилось с точки зрения структуры профессий. Просто те люди, которые работали в офисах, могут попробовать работать удаленно. И они пробуют, так как их принудительно отправили работать удаленно", - сказал эксперт.

По мнению Захарова, малый бизнес к концу апреля умрет на 80%.

Москва в режиме самоизоляции

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С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.Жителей города обязывают соблюдать на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение - поездки на такси.Покидать квартиру можно только для обращения за экстренной медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, обязательных поездок на работу, покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не дальше ста метров от дома и выноса мусора.Мэр Москвы заявил, что в течение недели в столице заработает умная система контроля за соблюдением самоизоляции и установленных правил перемещения граждан. "Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", - пообещал мэр.Введенный 30 марта режим обязательной самоизоляции для всех москвичей будет действовать до 14 апреля, заявили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.Большинство москвичей решили остаться дома в первый день объявленной властями "всеобщей самоизоляции": опустели не только улицы, но и магазиныТем временем в России зарегистрировано свыше 300 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, общее число диагнозов в стране достигло 1836, сообщает оперативный штаб.Москва не просто ограничила массовые мероприятия в парках, но и закрыла крупнейшие из них, в частности, ЦПКИО имени Горького, парк Сокольники, парк "Зарядье" и ВДНХ.В столице и Московской области с 28 марта закрыты не только рестораны и кафе, но и магазины (за исключением тех, что торгуют продовольственными товарами и товарами первой необходимости), а также парикмахерские, салоны красоты, бани и солярииВ четверг президент России Владимир Путин выступил с телеобращением. Он объявил нерабочими дни с 30 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы, отметив, что эта мера должна сдержать распространение коронавируса в России.Российские школьники уже ушли на каникулы до 12 апреля, а вузы страны перешли на дистанционное обучениеБолее четверти случаев инфицирования COVID-19 в РФ - контактные, заявила глава Роспотребнадзора Анна ПоповаГлава российского правительства Михаил Мишустин призвал глав субъектов РФ проработать введение карантинов, подобных введенному в МосквеВ ближайшие дни покидать место проживания можно будет только по специальным пропускам.Указ мэра Москвы Сергея Собянина не ограничивает передвижение автомобилей в столице, разъяснил оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. "Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом не предусмотрено", - говорится в сообщении штаба.Власти Московской области также приняли решение ограничить выход жителей из своих домов
С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
Алексей Захаров Superjob.ru

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