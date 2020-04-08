Эксперт предрек потерю работы 20-25 млн россиян в случае продления режима самоизоляции

Основатель сервиса Superjob.ru также считает, что малый бизнес к концу апреля "умрет" на 80% из-за введенных ограничений

Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство "Москва"

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Продолжение практики самоизоляции в РФ несет огромные риски для российского рынка труда, и, в частности, для занятости в сфере малого предпринимательства, считает основатель сервиса Superjob.ru, эксперт по рынку труда Алексей Захаров.

"Если мы сейчас прекратим режим самоизоляции, то половина безработных найдет работу достаточно быстро, а вторая воловина будет искать продолжительное время. Если эти меры затянутся, и мы уйдем (в режиме самоизоляции - ИФ) на майские праздники, или вообще до конца июня, то 20-25 млн человек у нас окажутся без работы", - сказал Захаров, комментарий которого поступил в среду в "Интерфакс".

Эксперт считает, что практика массового перехода в режим удаленной работы также несет определенные риски для рынка труда. Меры, которые предпринимаются, он считает "неподготовленными и совершенно не просчитанными экономически". По его оценке, данные о значительном росте заявок на вакансии по рабочим местам по удаленному графику являются информацией для размышления.

"На Superjob.ru количество таких заявок выросло в три раза, но ничего не изменилось с точки зрения структуры профессий. Просто те люди, которые работали в офисах, могут попробовать работать удаленно. И они пробуют, так как их принудительно отправили работать удаленно", - сказал эксперт.

По мнению Захарова, малый бизнес к концу апреля умрет на 80%.