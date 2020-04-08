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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:52Заразились
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В ЦБ спрогнозировали сроки острой части коронавирусного кризиса без учета новой вспышки

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Наиболее острая фаза влияния распространения коронавируса на мировую экономику по продолжительности не превысит двух кварталов, но нельзя исключать новую волну COVID-19 к концу 2020 года, считают аналитики департамента исследований и прогнозирования Банка России. Об этом говорится в бюллетене "О чем говорят тренды".

Экономический кризис

Новому витку проблем "может способствовать "истощенность" экономики расходами на предотвращение распространения и ликвидацию вируса", предупредили они.

"С точки зрения межстранового анализа мы полагаем, что при прочих равных условиях потенциально негативное влияние коронавируса может смягчаться, прежде всего, степенью готовности к борьбе с эпидемией", - считают аналитики.

Для мировой экономики последствия от пандемии коронавируса превзойдут те, что вызвали атипичная пневмония SARS в 2003 году и ближневосточный респираторный синдрома MERS в 2015 году, полагаают они.

Основной удар по мировой экономике, согласно базовому сценарию, придется на первое полугодие 2020 года, говорится в документе. Китай смог взять под контроль распространение вируса за полтора-два месяца, ценой этого стало значительное снижение экономической активности в январе-феврале, которая уже в марте начала постепенно восстанавливаться. Большинство других стран столкнулись с активным распространением коронавируса с лагом в две-четыре недели.

"В целом пик краткосрочных и сильных по своему негативному эффекту явлений для всей мировой экономики ожидается в конце I квартала - во II квартале. При этом вторичные эффекты (такие, как рост финансовой нагрузки на бюджет в связи с покрытием расходов в здравоохранении, продолжительное отсутствие работы для части населения) могут продолжить оказывать воздействие и в III квартале", - полагают аналитики ЦБ.

Они отмечают, что в целом негативный эффект на экономику в связи с распространением коронавируса по своей природе носит по большей части временный характер. В России действие бюджетного правила сглаживает воздействие внешних шоков, напоминают эксперты. "Поэтому текущая ситуация для российской экономики существенно отличается от предыдущих эпизодов ухудшения внешних условий, связанных с устойчивым переходом нефтяных цен к более низким уровням и требующих значительной структурной перестройки экономики в результате изменения относительных цен и перетока ресурсов между секторами", - пишут они.

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