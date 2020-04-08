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Глава Приморья предложил приостановить транзит китайцев через Владивосток

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Приморья Олег Кожемяко предложил из-за коронавируса приостановить регистрацию иностранцев, которые летят домой транзитом из Москвы через Владивосток.

"В целях предотвращения распространения заболевания мы предлагаем Минтрансу с 9 апреля временно запретить регистрацию иностранных граждан, следующих из Москвы или из других городов транзитом через Владивосток, иначе мы просто с потоком граждан Китая не справимся", - сказал Кожемяко в среду на совещании президента России Владимира Путина с руководителями российских регионов.

Он также попросил МИД РФ проинформировать МИД КНР о принятых решениях, предложить организовать чартерные рейсы из Москвы непосредственно в Пекин.

По словам Кожемяко, с 29 марта по 6 апреля транзитом через Владивосток прошли 1947 граждан Китая, из которых уже на границе, на китайской стороне было выявлено 85 случаев заболевания коронавирусом.

"Все они прибыли из Москвы, по восемь часов летели с нашими соотечественниками. По прибытии наши соотечественники должны соблюдать двухнедельный карантин в домашних условиях. За ними ведется медицинское наблюдение, мы им даем все предписания", - рассказал глава Приморья.

Он отметил, что ситуация с транзитными пассажирами КНР вызывает серьезную озабоченность и обеспокоенность среди населения.

"Сейчас мы ожидаем в связи с тем, что получили все реактивы и тесты, увеличение количества наших заболевших граждан, потому что мы втрое увеличим тестирование и будем проводить до 1000 проб в день", - добавил Кожемяко.

Губернатор Приморья также уточнил, что КНР с 8 апреля закрыла погранпереход Суйфэньхэ - Пограничный. Этот переход был последним, через который отправлялись транзитные пассажиры рейсами из Москвы, Новосибирска и других городов.

Приморский край Олег Кожемяко

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