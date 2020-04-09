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Для жителей китайского города на границе с РФ ввели режим "сидим дома"

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Режим "сидим дома" ввели в четверг власти китайской провинции Хэйлунцзян для жителей города Суйфэньхэ, расположенного на границе с Россией, во избежание распространения коронавируса, сообщило центральное телевидение КНР.

Жителям разрешили каждые три дня отправлять в магазин по одному человеку. Они должны соблюдать правила сканирования QR-кодов, регистрации и температурного контроля, а также носить маски.

Эта вынужденная мера связана с ростом числа китайских граждан, возвращающихся на родину через Россию. Только во вторник коронавирус был выявлен у 25 граждан КНР, прибывших в Суйфэньхэ из Москвы транзитом через Владивосток.

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"За прошедшие сутки в провинции Хэйлунцзян зафиксировано 25 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19 у въехавших из-за границы. Все они граждане КНР, прибыли из Москвы транзитом через Владивосток, перешли пункт пропуска Пограничный-Суйфэньхэ в период с 30 марта по 4 апреля", - сообщило в среду генконсульство России в Харбине в соцсетях.

Всего, по состоянию на среду, по данным властей Хэйлунцзяна, насчитывалось 86 инфицированных граждан КНР, приехавших в Суйфэньхэ через Россию.

Как отмечают наблюдатели, не исключено, что значительная часть китайцев, возвращаясь на родину из других стран мира, использует Москву как транзитный пункт, поскольку следование на северо-восток Китая через Москву и Владивосток является одним из наиболее удобных маршрутов.

В то же время, в четверг для грузовых перевозок вновь заработали пункты пропуска Пограничный, Полтавка и Турий Рог на границе РФ и КНР, в начале недели приостанавливавшие работу по инициативе китайской стороны

Китай Суйфэньхэ коронавирус

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