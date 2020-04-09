Законопроект о полном контроле газового оборудования в домах намерены принять в ГД

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Госдума РФ планирует в весеннюю сессию принять проект поправок в Жилищный кодекс, предполагающих передачу управляющим компаниям (УК) права заключать договоры на обслуживание и проверку газового оборудования в квартирах, сообщает в четверг газета "Известия".

"Проект (поправок в Жилищный кодекс - ИФ) предполагает передачу УК права заключать со специализированными компаниями договоры о проверке газового оборудования во всех квартирах, тогда как сейчас соглашения должны быть подписаны с каждым из собственников. Это приводит к тому, что во многих домах оборудование не проверяется годами и происходят многочисленные аварии", - говорится в публикации.

Один из разработчиков соответствующих поправок, член комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) Илья Осипов сообщил изданию, что законопроект был внесен в Госдуму еще в 2017 году. В 2018 году его приняли в первом чтении, а затем прохождение документа в Госдуме зависло из-за детальной проработки формулировок и подготовки сопутствующих подзаконных актов.

По словам Осипова, сейчас законопроект полностью подготовлен ко второму чтению, профильный комитет Госдумы уже дал на него положительное заключение.

Министерство строительства и ЖКХ РФ также поддержало доработанный документ, сообщили газете в ведомстве.

Как отметили в Минстрое, важно, что законопроект предусматривает единый договор на обслуживание и ремонт как внутридомового, так и внутриквартирного газового оборудования. Имеются в виду все его виды - газовые плиты, колонки, котлы, уточнил Осипов.

"Теперь ждем ответ от Государственно-правового управления (ГПУ) президента РФ по поводу его согласования. Мы рассчитываем, что законопроект будет принят в весеннюю сессию", - заявил депутат в беседе с изданием.