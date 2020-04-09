Гендиректор Большого театра высказался об онлайн-трансляциях спектаклей

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Онлайн-трансляции спектаклей не должны заменять зрителям возможность прийти в театр и вживую увидеть постановку, заявил генеральный директор Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России Владимир Урин.

"Мне кажется, показывать спектакли (в онлайн-режиме - ИФ) надо разумно и осторожно, поддерживая в мире интерес к своим постановкам, но не выдавая на-гора всю продукцию и не подменяя этим возможность зрителю самому прийти в театр и познакомиться со спектаклем вживую", - подчеркнул Урин в интервью, опубликованном в четверг в газете "Коммерсант".

"Надо понимать, что на самом деле это (онлайн-трансляции спектаклей - ИФ) дико сложный вопрос, потому что он в первую очередь связан с правами на спектакли. Мы на определенное время даем пользоваться этими правами тем компаниям, которые снимали эти постановки. И сейчас были вынуждены обратиться к ним за разрешением в ситуации карантина показать спектакли бесплатно на нашей платформе. И они из солидарности пошли нам навстречу", - пояснил гендиректор Большого театра.

Как сообщалось, 27 марта, в международный день театра, ГАБТ впервые в истории своего существования начал серию онлайн-трансляций ранее записанных спектаклей собственного "золотого фонда".

В общей сложности в период с 27 марта по 10 апреля Большой театр запланировал показать зрителям по всему миру шесть спектаклей, среди которых оперы "Царская невеста" и "Борис Годунов", а также балеты "Спящая красавица", "Марко Спада", "Щелкунчик" и "Лебединое озеро".