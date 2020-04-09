Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:52Заразились
на 08.04В России 8 672+1 175В мире 1 511 104+85 008

Гендиректор Большого театра высказался об онлайн-трансляциях спектаклей

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Онлайн-трансляции спектаклей не должны заменять зрителям возможность прийти в театр и вживую увидеть постановку, заявил генеральный директор Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России Владимир Урин.

"Мне кажется, показывать спектакли (в онлайн-режиме - ИФ) надо разумно и осторожно, поддерживая в мире интерес к своим постановкам, но не выдавая на-гора всю продукцию и не подменяя этим возможность зрителю самому прийти в театр и познакомиться со спектаклем вживую", - подчеркнул Урин в интервью, опубликованном в четверг в газете "Коммерсант".

"Надо понимать, что на самом деле это (онлайн-трансляции спектаклей - ИФ) дико сложный вопрос, потому что он в первую очередь связан с правами на спектакли. Мы на определенное время даем пользоваться этими правами тем компаниям, которые снимали эти постановки. И сейчас были вынуждены обратиться к ним за разрешением в ситуации карантина показать спектакли бесплатно на нашей платформе. И они из солидарности пошли нам навстречу", - пояснил гендиректор Большого театра.

Как сообщалось, 27 марта, в международный день театра, ГАБТ впервые в истории своего существования начал серию онлайн-трансляций ранее записанных спектаклей собственного "золотого фонда".

В общей сложности в период с 27 марта по 10 апреля Большой театр запланировал показать зрителям по всему миру шесть спектаклей, среди которых оперы "Царская невеста" и "Борис Годунов", а также балеты "Спящая красавица", "Марко Спада", "Щелкунчик" и "Лебединое озеро".

Большой театр

Новости

Законопроект о полном контроле газового оборудования в домах намерены принять в ГД

Петербуржца оштрафовали на 15 тыс. руб. за прогулку с ребёнком на детской площадке

Скворцова заверила в отсутствии стремительного роста заболеваемости COVID-19 в РФ

Правительство выделило 8,8 млрд на строительство 16 инфекционных больниц

В Минэнерго рассказали, при каком условии готовы участвовать в сделке ОПЕК+

Что произошло за день: среда, 8 апреля

Около 40% родителей недовольны техническими проблемами онлайн-обучения в РФ

Около 40% родителей недовольны техническими проблемами онлайн-обучения в РФ
Дело сенатора Арашукова

С отца экс-сенатора Арашукова сняли обвинение в хищении газа на 32 млрд рублей

Сбербанк с 9 апреля переведет большинство своих отделений на обычный режим работы

Части регионов предложили досрочно закончить учебный год для 1-8 классов

Части регионов предложили досрочно закончить учебный год для 1-8 классов
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');