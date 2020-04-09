Правительство РФ не будет предлагать весенние поправки в бюджет 2020 года

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ воспользуется недавно полученным правом и не будет вносить весной поправки в федеральный бюджет 2020 года, сообщил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке.

О том, что внесение изменений в бюджет в текущем году может не понадобиться, так как депутаты предложили предоставить правительству большую гибкость в управлении бюджетными ресурсами, ранее заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. В частности, он сообщил, что правительство с парламентариями обсуждает создание механизма, который бы позволил оперативно перераспределять ресурсы и при необходимости формировать резерв. "Будем смотреть относительно того, достаточно ли будет принятия этих мер, или нам необходимо будет формировать обычные весенние поправки в бюджет. Сейчас такая работа с парламентариями ведется, я знаю, что подготовлен соответствующий законопроект", - сказал он.

Вскоре проект таких поправок появился в Госдуме и был принят. В частности, в Бюджетный кодекс РФ были внесены изменения, которые наделяют правительство правом в 2020 году перераспределять бюджетные ассигнования для финансирования мероприятий по предотвращению влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, профилактику и устранение последствий распространения коронавируса и на другие цели, определенные правительством, без внесения поправок в закон о бюджете.

Также без внесения поправок может быть увеличен общий объем расходов с соответствующим увеличением бюджетных ассигнований резервного фонда правительства в случае поступления доходов Банка России от продажи акций Сбербанка, а также по решению правительства в случае поступлений от отдельных видов ненефтегазовых доходов сверх ранее утвержденных объемов.

В марте в бюджет 2020 года уже были внесены изменения в связи с необходимостью исполнения послания президента. Доходы бюджета были увеличены на 214,2 млрд рублей - до 20,59 трлн рублей, расходы - на 162,67 млрд рублей, до 19,665 трлн рублей, профицит немного увеличился в абсолютном выражении - с 876,1 млрд рублей до 927,58 млрд рублей, но остался прежним по отношению к ВВП - 0,8%, одновременно с этим Минфин прогнозировал, что по итогам года профицит может составить 390,5 млрд рублей, или 0,3% ВВП. Министерство при этом отмечало, что традиционные весенние поправки также будут подготовлены с тем, чтобы учесть обновленный макропрогноз.

Разрабатываемый Минэкономразвития трехлетний макропрогноз, который оно готовит по традиции в трех сценариях - базовом (который и ложится в основу для расчета бюджета), консервативный (при более низких ценах на нефть, чем в базовом) и целевой (рассчитанный до 2024 года для достижения целевых показателей из майского указа президента РФ), является составной частью подготовки бюджета.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников в начале марта, выступая на бюджетном комитете в Госдуме, отмечал, что подготовленная в конце января новая версия макропрогноза уже безнадежно устарела из-за негативного развития ситуации с пандемией коронавируса, и что к 9 апреля министерство по плану должно представить в правительство уточненную версию макропрогноза, которая бы легла основу для весенних поправок в бюджет.

Теперь же из-за переноса принятия бюджетных поправок, внесение уточненного макропрогноза, необходимого для расчета бюджета, тоже переносится. В Минэкономразвития не стали комментировать вопрос - каков новый срок внесения макропрогноза в правительство, отметив, что работа по прогнозированию и анализу текущей ситуации идет в постоянном режиме.

Действующий макпропрогноз, который был утвержден правительством в середине февраля и заложен в принятые Госдумой в марте поправки в бюджет (в этом году была сделана дополнительная зимняя итерация уточнения макропрогноза и поправок в бюджет, чтобы учесть в них меры, озвученные президентом РФ в послании Федеральному собранию 15 января) исходит из совсем другой "докоронавирусной" реальности - прогноз среднегодовой цены марки Urals на 2020 год в нем заложен на уровне $57,7 за баррель, рост ВВП - 1,9% в 2020 году, среднегодовой курс доллара - 63,9 рубля, инфляция - 3%.

Аналитики, опрошенные "Интерфаксом" в конце марта - начале апреля, все ожидали падения ВВП РФ в 2020 году (консенсус на 1 апреля составлял - снижение ВВП на 1,5%, но после этого было принято решение о продлении на весь апрель нерабочих дней, что еще снизит динамику ВВП за 2020 год на 1-2 п.п.). Поэтому сейчас дискуссии идут уже не о том - будет или нет падение российского ВВП в 2020 году, а о том, насколько оно будет глубоким. Свои прогнозы аналитики корректируют чуть ли не каждый день, поэтому перенос подготовки официального макропрогноза в этом смысле даже выглядит логичным - он просто устарел бы уже на следующий день, и все бы уже через неделю критиковали министерство за разработку неадекватного сценария.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин на прошлой неделе высказал мнение, что падение ВВП РФ в 2020 году даже в умеренном сценарии оценивается в 3-5%, а в пессимистичном может повториться ситуация 2009 года с падением на 8%.