Решетников заявил, что в России недооценили влияние коронавируса на экономику

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Текущий трехлетний макропрогноз развития РФ делался в середине января и в недостаточной мере учитывает влияние коронавируса на мировую экономику, которое оказалось глубже первоначальных ожиданий, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая на заседании бюджетного комитета в Госдуме.

По его словам, министерство к 9 апреля внесет в правительство уточненный сценарий социально-экономического прогноза РФ на 2020-2022 годы, где в большой степени учтет фактор влияния коронавируса на мировую экономику.

"Понятно, что тот прогноз, который сейчас есть, вызывает много вопросов, в первую очередь в связи с масштабом коронавируса, влиянием его на мировую экономику. Надо сказать, что когда мы в конце января формировали прогноз, то наши прогнозы и прогнозы аналитиков исходили из того, что экономика Китая к концу уже первого квартала начнет восстанавливаться. Соответственно влияние на темпы роста мировой экономики будет достаточно ограничено", - сказал министр.

"Сейчас мы понимаем, что последствия будут более глубокими. В то же время четких прогнозов развития эпидемиологической ситуации никто дать не может. Сейчас делаем новую оценку, до 9 апреля должны дать в правительство новые сценарные условия и, конечно, дадим там новую оценку влияния внешних факторов, с которыми столкнулись", - добавил он. Вместе с тем министр подчеркнул, что российская "бюджетная система остается защищена от всех внешних шоков".

Минэкономразвития в конце января повысило прогноз роста ВВП на 2020 год до 1,9% с 1,7%. При этом прогноз среднегодовой цены марки Urals на 2020 год в конце января был повышен до $57,7 за баррель с $57 по предыдущему сентябрьскому прогнозу.

Министерство в конце января понизило среднегодовой прогноз по курсу российской валюты к доллару. Действующий прогноз исходит из среднегодового курса на уровне 63,9 руб./$1 против 65,7 руб./$1 в сентябрьской версии.

В феврале замглавы Минэкономразвития Азер Талыбов говорил, что для нейтрализации возможного влияния ситуации с коронавирусом на российскую экономику готовится план мероприятий. "Ситуация с коронавирусом уже так или иначе влияет на мировую экономику, так или иначе будет влиять на экономику и России, и Евросоюза - это та данность, с которой нам необходимо считаться. Вопрос в том, какие меры нужно принять, чтобы минимизировать все эти последствия", - отмечал чиновник.