Источник сообщил о переносе отчета правительства РФ в Госдуме

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Ежегодный отчет правительства России в Госдуме, который планировался на 15 апреля, отложен, сообщил "Интерфаксу" в четверг источник в кабинете министров.

"Новая дата не определена. Сроки будут обсуждаться после того, как ситуация с новой коронавирусной инфекцией стабилизируется", - сказал собеседник агентства.

О планах Госдумы заслушать отчет о работе правительства в середине правительства стало известно в январе, сразу после назначения премьер-министром Михаила Мишустина.

В России до 30 апреля включительно введен режим нерабочих дней для борьбы с распространением коронавируса.