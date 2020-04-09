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Источник сообщил о переносе отчета правительства РФ в Госдуме

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Ежегодный отчет правительства России в Госдуме, который планировался на 15 апреля, отложен, сообщил "Интерфаксу" в четверг источник в кабинете министров.

"Новая дата не определена. Сроки будут обсуждаться после того, как ситуация с новой коронавирусной инфекцией стабилизируется", - сказал собеседник агентства.

О планах Госдумы заслушать отчет о работе правительства в середине правительства стало известно в январе, сразу после назначения премьер-министром Михаила Мишустина.

В России до 30 апреля включительно введен режим нерабочих дней для борьбы с распространением коронавируса.

правительство РФ Госдума

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