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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 13:31

Нового премьера будут ждать в Госдуме с отчетом уже в апреле

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Новый премьер РФ уже весной должен выступить с отчетом перед Госдумой, поэтому времени на раскачку у него нет, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Уже где-то, наверное, в середине апреля в рамках отчета правительства (новому премьеру - ИФ) придется вновь прийти в Государственную думу и выступить перед депутатами с отчетом", - сказал Володин журналистам в четверг.

Он отметил, что "ежегодный отчет правительства - это норма, которая определена и относится к полномочию Государственной думы, и она должна быть реализована в любом случае".

Володин подчеркнул, что "времени на раскачку нет, и тем более, мы понимаем, что вчера не случайно все решения принимались, чтобы правительство как можно скорее приступило к работе".

"У нас будет возможность в середине апреля принять отчет за то, что было сделано в течение нынешнего года и за прошлый год. В любом случае здесь ему (новому премьеру - ИФ) придется брать на себя эту ответственность", - добавил Володин.

В среду, 15 января, после новостей об отставке правительства президент РФ Владимир Путин внес кандидатуру руководителя ФНС России Михаила Мишустина на должность нового главы кабмина на рассмотрение в Госдуму. В четверг фракции "Единой России", ЛДПР и "Справедливой России" поддержали кандидатуру Мишустина на посту премьера. Фракция КПРФ в Госдуме воздержалась при голосовании по этому вопросу.

Хроника 15 – 16 января 2020 годаНовое правительство
Вячеслав Володин Госдума Михаил Мишустин

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