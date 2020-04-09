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Эксперт заявил, что действенность вакцины от туберкулеза против COVID-19 не доказана

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Евгений Шляхто, координирующий в Петербурге рабочую группу по противодействию распространению коронавируса, сдержанно воспринял идею использовать противотуберкулезную вакцину БЦЖ против COVID-19.

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"Я бы не говорил, что это (влияние БЦЖ на риск заболеть коронавирусом -ИФ) конспирологические теории. Отдельные мнения экспертов есть, но официального подтверждения этой точки зрения не существует. Мы потом проанализируем группы: чем они были вакцинированы, когда, какими вакцинами. Это будет многофакторный анализ", - сказал Шляхто журналистам в четверг.

Ученый предупредил, что БЦЖ начинает действовать не ранее, чем через месяц после прививки. "Есть в литературе сведения о том, что эта вакцина может препятствовать развитию (коронавируса - ИФ), поэтому горячие головы говорят, что надо срочно вакцинировать. Но это вакцина живая, и результат будет не раньше, чем через месяц", - заявил Шляхто.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что, по некоторым данным, у тех, кто вакцинирован БЦЖ, течение COVID-19 более легкое.

БЦЖ (фр. BCG - Bacillus Calmette-Guerin, Бацилла Кальметта - Герена) - вакцина против туберкулеза на основе штамма специально выращенной и ослабленной бычьей туберкулезной палочки (Mycobacterium bovis), созданная в 1919 году учеником Луи Пастера - Альбером Кальметтом и его помощником Камиллом Гареном.

БЦЖ, по данным Всемирной организации здравоохранения, наиболее часто используемая в мире среди других противотуберкулезных вакцин. БЦЖ вводилась в СССР на 3-5 сутки после рождения ребенка, эта практика была продолжена в России и Белоруссии. По рекомендации ВОЗ дети в странах с высокой заболеваемостью туберкулезом должны получать первую дозу вакцины как можно раньше после рождения.

БЦЖ COVID-19

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