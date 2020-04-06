Мурашко не исключил противокоронавирусного эффекта от вакцины БЦЖ для младенцев

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Противотуберкулезная вакцина БЦЖ, которую в России массово вводят новорожденным в первые дни жизни, может обеспечить дополнительную защиту от коронавируса, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

В эфире "Первого канала" в интервью журналисту Владимиру Познеру министр подтвердил, что есть данные о том, что у людей, которым провели вакцинацию, течение заболевания более легкое. Количество летальных исходов в таких случаях меньше.

"Приводятся соседние страны, где проводилась вакцинация против туберкулеза и где не проводилась. Наше население вакцинировано. Если это действительно статистически будет достоверно, да, у нас в этой ситуации вроде как есть дополнительная протекция", - сказал Мурашко.

БЦЖ (фр. BCG - Bacillus Calmette-Guerin, Бацилла Кальметта - Герена) - вакцина против туберкулеза на основе штамма специально выращенной и ослабленной бычьей туберкулезной палочки (Mycobacterium bovis), созданная в 1919 году учеником Луи Пастера - Альбером Кальметтом и его помощником Камиллом Гареном.

БЦЖ, по данным Всемирной организации здравоохранения, наиболее используемая в мире среди других противотуберкулезных вакцин. БЦЖ вводилась в СССР на 3-5 сутки после рождения ребенка, эта практика была продолжена в России и Белоруссии. По рекомендации ВОЗ, дети в странах с высокой заболеваемостью туберкулезом должны получать первую дозу вакцины как можно раньше после рождения.