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Психически больной мужчина в Пятигорске взял в заложники родственницу и двоих детей

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В квартире в Пятигорске, где в четверг психически больной мужчина взял в заложники родных, есть двое детей, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В квартире находятся, помимо этого психически нездорового мужчины 1991 года рождения, его родственница и двое детей - его племянников", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, он пошёл на контакт с полицейскими, его требования выясняются. "Сначала он говорил о крупной сумме денег, сейчас пока непонятно, что он хочет в итоге. С ним говорят", - уточнил источник.

Ранее со ссылкой на губернатора Ставрополья сообщалось, что мужчина, по предварительным данным, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, закрылся в квартире в Пятигорске с сестрой и ее детьми и объявил, что они его заложники. По данным губернатора, мужчина потребовал большую денежную сумму.

Пока неизвестно, вооружен ли подозреваемый.

Пятигорск

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