В Пятигорске задержали мужчину, взявшего родных в заложники

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы задержали мужчину, который захватил в заложники своих родственников в Пятигорске, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

"В Пятигорске на улице Ессентукской все закончилось благополучно. Дети и женщина спасены, они живы-здоровы, никто не пострадал. Гражданин, который все это устроил, задержан", - написал Владимиров на своей странице в инстаграме.

Мэр Пятигорска Андрей Скрипник уточнил, что "никто в результате инцидента не пострадал". "Силовики сработали профессионально. Человек, который забаррикадировался в квартире и выражал неадекватные требования, задержан. Никто не пострадал. Дети, которые находились в квартире, целые и невредимые", - написал Скрипник в инстаграме.

Ранее со ссылкой на губернатора Ставрополья сообщалось, что мужчина, по предварительным данным, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, закрылся в квартире со своими родными - сестрой и ее детьми в Пятигорске и объявил, что они его заложники. По данным губернатора, мужчина потребовал большую денежную сумму.

Информированный источник сообщал агентству, что мужчина приехал к сестре в Пятигорск из Москвы. Он страдает от психического расстройства, поэтому уточнить свои требования при захвате он не мог и путался: хотел крупную сумму денег, а потом истребитель.

В пресс-службе СУ СКР по региону сообщили, что в отношении 29-летнего мужчины возбуждено уголовное дело о захвате заложников (ч. 2 ст. 206 УК РФ).