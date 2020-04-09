Россия направит помощь в Боснию и Герцеговину для борьбы с коронавирусом

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Россия направит специалистов и технику в Боснию и Герцеговину для помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в четверг в Минобороны РФ.

По данным министерства, 24 военнослужащих и пять единиц военной и специальной техники в четверг будут доставлены в Боснию и Герцеговину самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России. Для переброски помощи понадобятся три рейса.

В министерстве отметили, что помощь направляется в Боснию и Герцеговину по просьбе ее руководства.

Ранее Россия отправляла помощь по линии Минобороны в Италию и Сербию. Гуманитарный груз также был доставлен в США.