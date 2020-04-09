Премьер Италии счел оскорбительным поиск политической подоплеки в помощи от России

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Предложенная Россией помощь Италии из-за сложной ситуации с коронавирусом в стране не связана с какими-либо условиями, заявил в четверг в интервью BBC News глава совета министров Италии Джузеппе Конте.

"Меня глубоко обижает эта самая настоящая инсинуация. Это оскорбление в адрес итальянского правительства, а также в адрес (президента России) Владимира Путина, который никогда не помышлял использовать это (помощь) в качестве рычага", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, выдвигала ли Россия какие-либо условия, предлагая Риму помощь, в частности, возможно, поддержку Италией снятия санкций в отношении Москвы.

Как сообщалось, самолеты Минобороны России перебросили в Италию восемь врачебных бригад, около 100 военных вирусологов и эпидемиологов, оборудование для диагностики и дезинфекции, одну из 15 лабораторий войск РХБЗ.

О том, что Россия поможет Италии в борьбе с коронавирусом, стало известно 21 марта после телефонного разговора Путина и Конте.

Число заболевших коронавирусом в Италии превысило 135 тысяч человек, более 17 тысяч умерли от осложнений.