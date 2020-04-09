"Единая Россия" подготовила пакет экономических мер в связи с коронавирусом

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Думская фракция "Единой России" подготовила и направила в правительство пакет мер экономической поддержки населения и бизнеса в условиях пандемии. Среди них как отраслевые (снижение НДС на услуги по доставке товаров, готовых блюд) так и общие (включение в базу для расчета налога на прибыль расходы на борьбу с COVID-19).

Пакет предложений "Единой России", с которым ознакомился "Интерфакс", включает, в частности, поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы.

Налоговый пакет

В налоговой части правящая партия предлагает: снизить НДС на медицинские товары, на работы и услуги, связанные с обеспечением нахождения людей на карантине и удаленной работе (кейтеринг, бытовые услуги, доставка товаров, готовых блюд).

Предлагается освободить от НДС безвозмездную передачу товаров для поддержки населения (пожертвования в натуральной форме) в сложившейся ситуации без лишения права на вычет входящего НДС по данным товарам.

При расчете налога на прибыль организаций признать ряд расходов компании экономически обоснованными. Сюда рекомендуется включить стоимость материалов и оборудования медицинского назначения, безвозмездно переданного государственным медучреждениям; расходы на покупку медицинского оборудования, дезинфекцию помещений и выполнение иных аналогичных требований органов власти; на организацию и поддержание функционирования удаленных рабочих мест; на переобучение сотрудников в отдельных отраслях; расходы, связанные с вынужденным простоем, вызванным ограничениями деятельности предприятий. "Например, общепит - испорченные продукты, закупленные, но не реализованные", - уточняется в предложениях.

Предлагается освободить от уплаты НДФЛ и страховых взносов дополнительные выплаты лицам, непосредственно участвующим в выявлении, предупреждении и устранении последствий COVID-19. Выплаты должны проводиться за счет бюджета. В первую очередь речь идет о выплатах врачам, медсестрам и медицинскому персоналу, уточняется в предложениях.

"Единая Россия" также рекомендует регионам воспользоваться своим правом по предоставлению льгот и снижению налоговой ставки по налогу на имущество организаций в части налогообложения объектов исходя из кадастровой стоимости.

Бюджетный региональный пакет

Особой темой в предложениях "Единой России" стоит поддержка бюджетов регионов. Для реализации срочных мер для борьбы с COVID-19 в Госдуме предлагают дать право субъектам РФ на размещение своих облигаций без ограничений на кредитный рейтинг при условии ограничения ставки купонного дохода по аналогии с ограничением на заимствования в коммерческих банках (ключевая ставка + 1%) с учетом превышения сроков погашения облигационных выпусков над сроками погашения коммерческих кредитов.

Также предлагается не применять в 2020 и 2021 годах штрафные санкции в части возврата субсидии, выделенной ранее из бюджета, в случае недостижения показателей результативности (достижение целевых индикаторов) по итогам 2019 и 2020 года соответственно.

Может быть временно отсрочена уплата страховых взносов за неработающее население субъектами РФ. Временно выпадающие доходы бюджета ФОМС можно компенсировать за счет возможности предоставления казначейских кредитов из федерального бюджета внебюджетным фондам с 2020 года.

Ближайшие заседания Госдумы пройдут 14 и 17 апреля.