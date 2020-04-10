Более 100 человек в России излечились от коронавируса

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В России за минувшие сутки из больниц выписались 118 человек, излечившихся от коронавирусной инфекции, было проведено 90 тыс. тестов на коронавирус, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

"Плюс 118 выписавшихся за сутки в связи с выздоровлением. Нарастающим итогом проведено более 1 миллиона тестов. Количество проводимых тестов составило 90 тысяч/день", - написал Салагай в фейсбуке.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV, получивший впоследствии название COVID-19. Всемирная организация здравоохранения в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.