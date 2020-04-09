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Локализован пожар в цехе Новокуйбышевской нефтехимической компании

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В Самарской области локализовали пожар на АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания", сообщил начальник главного управления МЧС по Самарской области Олег Бойко.

По его словам, разгерметизировался подающий трубопровод к компрессору в цехе №14 по производству этанола, создалась опасная концентрация и произошел взрыв и загорелась компрессорная установка. Пострадали пять человек.

Как сообщалось, в 15:40 по местному времени (14:40 по Москве) поступило сообщение о пожаре в Новокуйбышевске на территории АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания". Как уточнил "Интерфаксу" осведомлённый источник, "происходит факельное горение установки".

На предприятии "Интерфаксу" сообщили, что на вспомогательном оборудовании АО "ННК" произошло возгорание нефтепродукта.

По данным МЧС, пострадали пять человек, погибших нет. Состояние госпитализированных оценивается как тяжелое и средней тяжести.

Следственное управление СКР по Самарской области начало проверку по факту пожара.

О предприятии

АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания" вошла в структуру "Роснефти" в 2015 году. На предприятии функционируют основные производства базовой нефтехимии: сжиженных углеводородных газов, метил-трет-амилового эфира (МТАЭ) и бензола, производство фенола, ацетона, альфаметилстирола, олефинов, а также пара-трет-бутилфенола (ПТБФ), не имеющее аналогов в России и странах СНГ, и единственное в стране производство синтетического этанола. Перечень выпускаемой продукции АО "ННК" насчитывает более 30 наименований.

В 2018 году объем переработки углеводородного сырья на предприятии составил 1 млн тонн, выработка товарной нефтехимической продукции - 939,9 тыс. тонн.

Самарская область Новокуйбышевская нефтехимическая компания

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