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Четверо пострадали при пожаре на установке нефтехимической компании в Самарской области

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Четыре человека пострадали в результате пожара на открытой площадке Новокуйбышевской нефтехимической компании, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

Информация о горении установки поступила в 15:40 по местному времени. По предварительным данным, пострадавших четверо, их осматривают врачи "скорой".

В МЧС добавили, что пожарно-спасательные подразделения на месте происшествия работают по повышенному - второму - рангу сложности.

Как сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник, "происходит факельное горение установки".

Самарская область Новокуйбышевская нефтехимическая компания

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