"Джеймстаунский фонд" внесен в реестр нежелательных в РФ организаций

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Министерство юстиции РФ включило в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, американский "Джеймстаунский фонд" (The Jamestown foundation).

Соответствующая запись появилась в четверг в перечне таких организаций на сайте Минюста.

Накануне, 8 апреля, Генпрокуратура РФ, изучив поступившие в ведомство материалы, признала деятельность фонда нежелательной на территории России. Об этом "Интерфаксу" сообщали в надзорном ведомстве. Прокуроры посчитали, что деятельность фонда "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ".

В Генпрокуратуре считают, что усилия экспертов и аналитиков "Джеймстаунского фонда" направлены на разжигание этносепаратизма в национальных республиках РФ и пропаганду отделения некоторых территорий страны.

"Особым объектом его внимания являются регионы Северного Кавказа, где для нагнетания националистических настроений и осложнения межнациональных отношений JF активно используется "черкесская" тематика и целенаправленно продвигается идея изменения территориального устройства нашей страны", - заявили в ведомстве.

"Джеймстаунский фонд" стал 21-ой иностранной НПО, признанной в России нежелательной.