Осужденные напали на сотрудника иркутской колонии и пытались устроить беспорядки

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Заключенные в исправительной колонии №15 в городе Ангарске Иркутской области совершили нападение на сотрудника учреждения. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе Главного управления ФСИН по региону.

Инцидент произошел вечером в четверг. Инициатором нападения стал один из злостных нарушителей внутреннего распорядка, находящийся в штрафном изоляторе, отметили в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, заключенный отказался от личного обыска, толкал сотрудников, нецензурно выражался, призывал других осужденных к противоправным действиям. "Осужденные из соседних камер ШИЗО разбили стекла камер видеонаблюдения, осколками нанесли себе порезы предплечий. В ходе противоправных действий было совершено нападение на сотрудника колонии", - сообщает источник.

По его данным, пострадавший сотрудник госпитализирован, его жизни и здоровью ничто не угрожает. Осужденным, нанесшим себе порезы предплечий, оказана медпомощь.

В колонию незамедлительно прибыла группа сотрудников областного главка ФСИН.

"После проведения беседы и разъяснения причин произошедшего осужденные отказались от противоправных действий. В настоящий момент обстановка в учреждении контролируемая", - подчеркнул собеседник агентства.

По данному факту в региональном управлении ФСИН проводится проверка. Следователи областного управления СКР возбудили уголовное дело в отношении осужденных по части 3 статьи 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).