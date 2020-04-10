В бунтующей ангарской колонии загорелись три здания

Зачинщики беспорядков в иркутской колонии изолированы

Фото: Правозащитная организация "Сибирь без пыток"/ТАСС

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В Ангарске загорелась исправительная колонии номер 15 под Иркутском.

"В настоящее время горят три здания. Пожар пытаются потушить силами персонала", - сказал источник.

Информированный источник сообщил, что все предполагаемые зачинщики беспорядков ИК- 15, их около 16-17 человек, заблокированы в одном из зданий на территории исправительного учреждения.

"Зачинщики, а их 16-17 человек, заблокированы в одном из зданий на территории исправительного учреждения. Ведутся работы по их обезвреживанию", - сказал источник.

По данным источника, беспорядки начались в штрафном изоляторе (ШИЗО). "Зачинщики инсценировали попытку суицида и когда им стали оказывать помощь, напали на сотрудников колонии, самовольно покинули ШИЗО и устроили бунт", - сказал он.

Затем они подожгли несколько зданий, добавил источник.

Мэр Ангарского городского округа Сергей Петров, на территории которого расположена колония, сообщил агентству, что пожар еще действует.

"Нет, у меня данных нет (по пострадавшим - ИФ). Там работают силовики. Администрация дистанцирована от этого события. Там происходит пожар, территория блокирована, полностью, силовыми структурами", - сказал Петров.

Он отметил, что территория колония удалена от городской черты, угрозы городу нет.