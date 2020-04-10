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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:05Заразились
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Жителям Хакасии запретили гулять с детьми и торговать едой на вынос

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Режим всеобщей самоизоляции продлен в республике Хакасия до 19 апреля, при этом власти ввели новые ограничения из-за распространения коронавируса, сообщает пресс-центр правительства региона в пятницу.

"Принято решение продлить режим всеобщей самоизоляции. В целях недопущения распространения корнавируса режим был введен с 1 апреля, затем был продлен и должен был действовать по 12 апреля. Новый срок действия режима - по 19 апреля. Вводятся и новые ограничения: норма, разрешающая прогулки с детьми, теперь исключена. Обстоятельства вынуждают ввести такие жесткие меры, поскольку не все родители следят за местонахождением детей. Кроме того, возрастает риск всплеска детской преступности", - говорится в сообщении.

Пандемия коронавируса

Отмечается, что разрешенная ранее торговля на вынос из заведений общепита теперь тоже попадает под запрет.

Еще одно изменение касается людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями: работодателей обязали временно ограничить привлечение таких сотрудников к работе и отправить их на больничный.

"Изменения связаны с усугублением эпидобстановки, поскольку число зараженных COVID-19 в республике растет. Зафиксированы случаи "внутреннего" инфицирования, когда заражение по контакту происходит на территории субъекта. Таким образом, Хакасия достигла третьего этапа распространения коронавируса из четырех", - подчеркивается в пресс-релизе.

Помимо этого, теперь в Хакасии на принудительный 14-дневный карантин отправляются не только прибывшие из других стран и Москвы, но и вернувшиеся из Петербурга.

В пятницу число подтвержденных в Хакасии случаев заражения коронавирусомвыросло до девяти.

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