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Российские ТЦ призвали правительство пересмотреть их кадастровую стоимость

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Правительство может пересмотреть кадастровую стоимость торговых центров, которая резко снизилась на фоне ситуации с коронавирусом, заявил управляющий директор Российского совета торговых центров (РСТЦ) Олег Войцеховский. По его словам, если сейчас ее переоценить, она будет близка к нулю.

Экономический кризис

"Одно дело, сколько они теряют за день, а они могут условно потерять до 100 млн рублей, но важен тот факт, что сегодня с рынком коммерческой недвижимости очень большая проблема и есть меры, которые могло бы могло принять государство и которые бы не особо дорого ему стоили - они бы помогли восстановить стоимость этого бизнеса", - сказал он.

По словам Войцеховского, правительство уже отреагировало на обращение РСТЦ о возможных мерах поддержки отрасли и ввело ряд послаблений, при этом работа в данном направлении продолжается.

"У нас появилось курирующее министерство для торговой недвижимости, им стал Минпромторг. В Минпромторге садятся представители ритейла, общепита, индустрии торговых центров и продумывают меры, которые будут естественными и сбалансированными для всех. Я считаю это основной работой, она идет", - подчеркнул Войцеховский.

24 марта РСТЦ попросил у правительства налоговые льготы и помощь с реструктуризацией кредитов. В письме союза говорилось, что у торговых центров из-за снижения притока посетителей возник реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 трлн рублей. ТЦ также предупредили об угрозе миллиону рабочих мест.

Организция также попросила временно отсрочить уплату НДС и налога на прибыль на три месяца и отменить остальные налоговые платежи и арендные платежи.

Позже премьер-министр Михаил Мишустин утвердил условия предоставления отсрочки арендных платежей за недвижимость для компаний, пострадавших из-за ситуации с коронавирусом. Он рекомендовал собственникам недвижимости, предоставившим отсрочку по арендной плате, меры поддержки по уплате налога за имущество.

РСТЦ Михаил Мишустин правительство Олег Войцеховский коронавирус

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