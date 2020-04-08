Российские компании начали вводить четырехдневную неделю

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Российские предприятия, чтобы сократить расходы на зарплаты, начали переводить сотрудников на четырехдневную рабочую неделю, пишут "Ведомости". Газета упомянула "СИБУР", ОАО "РЖД" и метрополитен Екатеринбурга.

Нефтехолдинг "СИБУР" перевел на четырехдневку всех сотрудников корпоративного центра в Москве и административно-управленческого персонала предприятий. Это примерно четверть персонала от полного штата компании в 23 тысячи сотрудников, сказал изданию источник, близкий к компании. По его словам, ограничение рассчитано на несколько месяцев и в компании рассчитывают, что это позволит сократить возможные потери на треть.

Представитель холдинга сказал, что сокращение рабочих часов - это только одна из антикризисных мер наряду с сокращением затрат на услуги сторонних организаций, пересмотром сроков реализации проектов и перераспределением сырья между производствами. Он заверил, что компания нацелена на сохранение рабочих мест и сотрудников.

В конце марта гендиректор РЖД Олег Белозеров написал членам правления компании, что введет неполную рабочую неделю или смену, чтобы не сокращать штат. Правление компании одобрило эти меры 1 апреля.

В метрополитене Екатеринбурга четырехдневную рабочую неделю ввели для машинистов и специалистов, работающих в ночные смены, пишет газета.

Компания Aktavest Property Management, которая управляет коммерческой недвижимостью, в том числе и торговыми центрами, перевела на четырехдневку 5-7% сотрудников на объектах и всех офисных работников. В штате 500 сотрудников (20 человек – офисные работники). Как рассказал президент Aktavest Property Management, председатель комитета недвижимости и энергоэффективности московского отделения "Опоры России" Владислав Страшненко, заказчики перешли на работу из дома и стали просить скидки на обслуживание офисов.

Переход на четырехдневную рабочую неделю равнозначен сокращению 20% штата, сказал изданию Григорий Финкельштейн, партнер компании "Экопси консалтинг".

Опрос 1000 предпринимателей, проведенный Центром стратегических разработок (ЦСР) с 31 марта по 2 апреля, показал, что 16% работодателей уже начали сокращать сотрудников, еще 31% собираются это сделать в ближайшее время, остальные пока пытаются обойтись другими мерами экономии, в том числе сокращают рабочие часы.

Аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования считают, что пострадать или потерять работу могут около 15 млн россиян, пишет газета. Эксперты предупреждают, что сначала сокращения начнутся с мягких мер - перевода в более прибыльные подразделения компании, вывода из штата, сокращения графиков работы, урезания соцпакетов и бонусов, снижения зарплат. Но закончится все увольнениями, цитируют "Ведомости" основателя проекта Job Talks Андрея Носова.

Юристы напоминают, что перевести сотрудника на четырехдневную неделю можно, если он подпишет соответствующее дополнительное соглашение. Изменить договор без согласия сотрудника можно, уведомив его за два месяца и указав предстоящие изменения организации условий труда.