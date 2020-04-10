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Полиция не будет выписывать россиянам штрафы за просроченные паспорта

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В МВД РФ не будут привлекать к ответственности граждан с просроченными паспортами и водительскими правами в период ограничений в связи с распространением коронавируса, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным полиции, не будут привлечены к административной ответственности родители (опекуны) несовершеннолетних детей, не обратившихся в установленный срок за получением паспорта в связи с достижением 14-летнего возраста.

Замглавы МВД Александр Горовой призвал исключить задержание людей и транспорта, задействованных в перевозке продуктов питания, медикаментов, комплектующих бытовой техники, семян и посадочного материала, а также некоторых иных грузов.

При этом он поручил наладить системную работу для выявления нарушителей режимов карантина и самоизоляции, а также для их привлечения к ответственности. Горовой поручил совместно с региональными властями и представителями традиционных конфессий проработать обеспечение правопорядка во время предстоящих крупных религиозных праздников.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал обеспечить продление срока действия паспортов и водительских прав минимум на три месяца.

МВД России

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