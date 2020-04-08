Путин поручил автоматически продлять срок действия паспортов и водительских прав

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить автоматическое продление срока действия паспортов и водительских прав.

"Сейчас людям не до бюрократических формальностей и хождения по инстанциям. Поэтому прошу правительство отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав, других удостоверяющих документов не менее чем на три месяца", - сказал президент в среду в ходе совещания с главами российских регионов.

В связи с ограничениями на фоне распространения коронавируса структуры, предоставляющие государственные услуги, изменили режим работы. В частности, ГИБДД выдает права и регистрирует автомобили только по предварительной записи через Единый портал госуслуг.